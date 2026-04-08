Трамп заявил о сделке с Ираном на 15 пунктов

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии сделки с Ираном на 15 пунктов, большая часть которых уже согласована. Об этом он сообщил агентству France Presse .

Американский лидер ранее заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. В офисе Нетаньяху поддержали решение Трампа.

«У нас есть сделка из 15 пунктов, большинство из которых уже согласованы. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, удастся ли довести дело до конца», — сказал Трамп.

Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

Трамп не стал уточнять, вернется ли к угрозам разрушить гражданские электростанции и мосты Ирана, если сделка сорвется. При этом он подчеркнул: вопрос о программе Ирана по обогащению урана затронут в любом мирном соглашении.