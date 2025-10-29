Трамп заявил о революции в экономике США

Американская экономика переживает революцию и растет темпами в 3,8% ВВП, что в три-четыре раза превышает ожидания экспертов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, чьи слова привело РИА «Новости» .

Глава государства выступил с ключевой речью на саммите АТЭС в Кенчжу в Южной Корее.

«Мы переживаем экономическую революцию. Рост ВВП составил 3,8% — это втрое, а то и вчетверо быстрее, чем прогнозировали многие», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, во втором квартале США установили рекорд по темпам экономического роста. В следующем квартале ожидается показатель примерно в 4%.

