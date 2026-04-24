Трамп заявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном

Перемирие между Израилем и Ливаном продлили на три недели. Президент США Дональд Трамп заявил об этом в своей соцсети Truth Social.

«Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели», — сообщил американский лидер.

Трамп добавил, что США помогут Ливану в борьбе против движения «Хезболла». Он также отметил, что ждет возможности принять в ближайшее время в Белом доме президента Ливана Джозефа Ауна и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Американский лидер высказался после встречи в Овальном кабинете, в которой кроме него участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, американские послы в Израиле и Ливане Майк Хакаби и Мишель Исса, а также высокопоставленные представители двух ближневосточных государств. Трамп отметил, что переговоры прошли хорошо.

Ранее ливанская шиитская организация «Хезболла» предупреждала, что готово противостоять любым нарушениям режима прекращения огня со стороны Израиля.