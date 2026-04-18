«Хезболла» заявила о готовности ответить на нарушение перемирия Израилем

Ливанская шиитская организация «Хезболла» заявила о готовности реагировать на любые нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля. Об этом заявил заместитель главы политического совета движения Махмуд Камати, его слова передал телеканал Al Mayadeen .

«Сопротивление готово противостоять любым нарушениям со стороны Израиля», — сказал он.

Камати также раскритиковал руководство Ливана, заявив, что власти идут по пути утраты суверенитета, соглашаясь на прямые переговоры с Израилем. Он добавил, что достижение режима прекращения огня стало возможным благодаря усилиям Ирана.

С 17 апреля в Ливане действует 10-дневное перемирие с Израилем. Соглашение достигли при посредничестве США — в переговорах участвовали президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при содействии президента США Дональда Трампа.

Ожидают, что временное прекращение огня станет первым шагом к более широкому переговорному процессу и возможному заключению долгосрочного соглашения между сторонами.