«Хезболла» заявила о готовности ответить на нарушение перемирия Израилем
Ливанская шиитская организация «Хезболла» заявила о готовности реагировать на любые нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля. Об этом заявил заместитель главы политического совета движения Махмуд Камати, его слова передал телеканал Al Mayadeen.
«Сопротивление готово противостоять любым нарушениям со стороны Израиля», — сказал он.
Камати также раскритиковал руководство Ливана, заявив, что власти идут по пути утраты суверенитета, соглашаясь на прямые переговоры с Израилем. Он добавил, что достижение режима прекращения огня стало возможным благодаря усилиям Ирана.
С 17 апреля в Ливане действует 10-дневное перемирие с Израилем. Соглашение достигли при посредничестве США — в переговорах участвовали президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при содействии президента США Дональда Трампа.
Ожидают, что временное прекращение огня станет первым шагом к более широкому переговорному процессу и возможному заключению долгосрочного соглашения между сторонами.