Трамп заявил о получении прошения Пи Дидди о помиловании

Осужденный на четыре года и два месяца тюрьмы по делу об организации проституции американский рэпер Пи Дидди (Шон Комбс) обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Об этом глава государства сообщил в ходе беседы с журналистами.

Трамп подчеркнул, что получил прошение артиста, но не стал раскрывать, какое решение принял.

«Я называю его Пафф Дэдди. Он попросил у меня прощения», — привел заявление президента США журнал TMZ.

Осведомленные источники заявили, что команда осужденного исполнителя обратилась в Белый дом сразу после вынесения приговора. Собеседники журналистов пояснили, что близкий к Пи Дидди человек связался с одним из чиновников, который имеет прямой доступ к Трампу.

Окружной суд Нью-Йорка вынес приговор рэперу в конце прошлой недели и отправил его на четыре года и два месяца в тюрьму. Ходатайство адвокатов артиста о назначении Пи Дидди наказания в 14 месяцев лишения свободы судья оставил без внимания.