Трамп заявил о полном единении с Нетаньяху по всем вопросам

США и Израиль придерживаются единой точки зрения по всем вопросам. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп по итогам беседы с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В подтверждение своих слов он использовал не полное имя главы израильского правительства, а сокращенное — Биби.

«Я только что разговаривал с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху по многим вопросам, включая торговлю, Иран и так далее. Разговор прошел очень хорошо — мы придерживаемся одной точки зрения по всем вопросам», — написал Трамп.

По данным газеты The Time of Israel, лидеры двух стран провели переговоры по телефону спустя две недели после личной встречи в Белом доме, которая сильно разозлила Нетаньяху.

Журналисты напомнили, что глава правительства ожидал переговоров о введении тарифов, но вместо этого президент США объявил о начале переговоров с Ираном по ядерной программе.

После этого Нетаньяху сделал ряд заявлений, что Израиль не станет выступать против диалога американцев с Ираном, если это приведет к полному сворачиванию ядерной программы соседней страны.

В минувший понедельник, 21 апреля, президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил, что готов пойти на заключение новой ядерной сделки с США, но на равных условиях и при соблюдении национальных интересов. Он добавил, что если американцы откажутся от этого предложения, то Иран продолжит свой путь самостоятельно.