Иран заявил о готовности к ядерной сделке с США

Пезешкиан: Иран готов заключить с США ядерную сделку на равных условиях

Иран готов к заключению ядерной сделки с Соединенными Штатами на равных условиях. С таким заявлением выступил президент страны Масуд Пезешкиан, его слова привели на официальном сайте главы республики.

«Касательно переговоров с США — в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов мы готовы к соглашению»», — сказал он.

Однако, как отметил Пезешкиан, если американские власти не захотят заключать сделку на равных условиях, то Иран продолжить «идти по своему пути».

Несколько дней назад представители Ирана и США в ходе первого раунда переговоров согласовали цели и принципы соглашения по ядерной программе республики. Вторая встреча запланирована в Омане на 26 апреля.

В понедельник, 21 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.