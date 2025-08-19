Трамп заявил о подготовке трехсторонней встречи России, США и Украины

Трехсторонняя встреча в формате Россия — США — Украина состоится после встречи российского и украинских президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом написал глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп в понедельник провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами, на которых обсуждали варианты мирного урегулирования украинского конфликта.

«По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече, место которой будет определено позднее, между президентом Путиным и президентом Зеленским. После того как эта встреча состоится, у нас будет трехсторонняя встреча, в которой будут два президента плюс я», — написал Трамп.

Он отметил, что это будет хорошим шагом для завершения кризиса, который длится уже четвертый год. Координацией организации переговоров занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.