Трамп заявил о планах Узбекистана вложить 35 млрд долларов в экономику США

Президент США Дональд Трамп заявил о «невероятной» торговой сделке с Узбекистаном. Он сообщил, что страна вложит около 35 миллиардов долларов в ключевые американские отрасли в течение трех лет.

«В течение следующих трех лет Узбекистан будет закупать и инвестировать почти 35 миллиардов долларов, а в течение следующих 10 лет — более 100 миллиардов долларов в ключевые американские секторы», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что Узбекистан планирует вкладывать средства в добычу полезных ископаемых, авиационную отрасль, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность и IT.

Трамп выразил благодарность Шавкату Мирзиееву за сотрудничество и надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие между странами.

Ранее стало известно, что США вложат миллиарды долларов в экономику Казахстана. Все благодаря крупной сделке по производству грузовых локомотивов, которую заключили после переговоров президентов Дональда Трампа и Касым-Жомарта Токаева. Токаев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.