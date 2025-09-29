Вагончик тронулся… от России прочь? Что не так со сделкой США и Астаны по локомотивам

США вложат миллиарды долларов в экономику Казахстана. Все благодаря крупной сделке по производству грузовых локомотивов. После заключения этого соглашения в Сети появились тревожные прогнозы: мол, отвернулись казахи от России. Как же так. Масла в огонь добавили беседа президента республики с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке и дикий дипфейк с Марией Захаровой, якобы обвиненившей Токаева в русофобии. Что происходит с диалогом Москвы и Астаны на самом деле, разбирался 360.ru.

Сделка США и Казахстана по локомотивам О заключении «крупнейшего в истории соглашения о поставке локомотивов» между Казахстаном и США неделю назад объявил глава американского Минторга Говард Лютник в соцсети Х. Оформили сделку после разговора президентов Дональда Трампа и Касыма-Жомарта Токаева, прибывшего в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН «Эта сделка обеспечивает мощную поддержку одной из наших важнейших отраслей промышленности. Эта сделка на четыре миллиарда долларов — не просто огромный успех», — подчеркнул Лютник.

Фото: РИА «Новости»

Детали позже сообщила казахстанская сторона. В пресс-службе Токаева уточнили, что соглашение почти на 4,2 миллиарда долларов заключили с американской компанией Wabtec. Договор предусматривает производство в Казахстане 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.

Интересно Локомотивосборочный завод Wabtec работает в Астане с 2009 года. За эти годы в него инвестировали 230 миллионов долларов. Предприятие выпустило свыше 600 локомотивов для Казахстана и на экспорт. В прошлом году американская компания открыла в республике технологический и инженерный центр для внедрения инноваций и подготовки кадров. Локомотивосборочный завод Wabtec работает в Астане с 2009 года. За эти годы в него инвестировали 230 миллионов долларов. Предприятие выпустило свыше 600 локомотивов для Казахстана и на экспорт. В прошлом году американская компания открыла в республике технологический и инженерный центр для внедрения инноваций и подготовки кадров.

В беседе с Токаевым Трамп также указал на важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли, добавили в пресс-службе лидера Казахстана. Помимо этого, стороны обсудили и международную ситуацию. Известно, что в Нью-Йорке президент республики также успел встретиться с главным исполнительным директором корпорации Chevron Майклом Уиртом, старшим вице-президентом Amazon Дэвидом Запольски, председателем совета директоров фонда PepsiCo Стивеном Кихо и руководителями других крупных американских корпораций.

Фото: РИА «Новости»

На России свет клином не сошелся? Впечатления от сделки Казахстана и США по локомотивам в России оказались двоякие. С одной стороны, были те, кто счел эти новости исключительно плохими. «Токаев решил не выбиваться из общего ряда прогибающихся перед США и решил сделать Трампу небольшой подарок. Новости это плохие. <…> Если кто забыл, Казахстан — транзитная страна между Китаем, Россией, Каспием и Европой. Локомотивы американского производства — это долгосрочная привязка к технологической базе США (запчасти, сервис, модернизация). Это значит снижение роли российских и китайских поставщиков», — посетовал в своем Telegram-канале политолог Юрий Баранчик.

Для США, по словам специалиста, это не только тысячи рабочих мест, но и закрепление роли Казахстана как «узла» нового транспортного коридора в обход России.

Фото: РИА «Новости»

А для Москвы, продолжил он, последствия такого решения токаевской команды очевидно негативные — это удар по ее роли «транспортного посредника» и мощный сигнал из Казахстана, что на России свет клином не сошелся.

Если коридор заработает в полную силу, Казахстан и Азербайджан смогут контролировать потоки товаров между Азией и Европой без участия России. Ну, и американский «якорь» в регионе — техника и технологии из США будут служить 20-30 лет, что, вместе с запчастями, обслуживанием, стандартами создает стратегическую привязку. Почему не у России или Китая, партнеров по ЕАЭС и ШОС, купить локомотивов на четыре ярда зелени — одному Аллаху известно. Юрий Баранчик

«Пора бы просыпаться. Нас все чаще и элегантнее обходят на политическом маневре, то в Закавказье, то в Средней Азии. Если мы будем еще лет — даже не 10, а лет пять — пребывать в иллюзиях, что идейное наследие СССР (проклинаемого) вечно и „никуда они не денутся“, то наши розовые мечты очень неприятно столкнутся с твердыми геополитическими фактами», — подчеркнул Баранчик. В первую очередь, по его словам, речь идет об антироссийской дуге «от Прибалтики до Точикистона Таджикистана».

Фото: РИА «Новости»

Рынок решает Впрочем такой тезис о наследии СССР разделяют не все эксперты. Политолог и публицист Никита Подгорнов в ответ на пост Баранчика заметил, что Кремль, напротив, последовательно пытается уйти от этого старого советского шаблона, где любое усиление Запада в регионе воспринимается как поражение.

«Логика сегодня иная: регион действительно становится многополярным,и Россия выигрывает от того, что вокруг формируются именно экономические проекты, а не „военные блоки НАТО“. Важно понимать, что рынок не одна сделка. И не две, и не три», — пояснил специалист. Иными словами, Казахстан может покупать локомотивы у США, но при этом продолжает работать с российскими поставщиками вагонов, запчастей, участвовать в совместных проектах по линии ЕАЭС.

В реальной экономике страны вынуждены балансировать, а не уходить в одну сторону навсегда. В этом и момент «советскости». Что появляется внутренний запрос на орбиты влияния и однозначную «принадлежность». Никита Подгорнов

Для Москвы, по словам политолога, вывод из этого нужно делать такой: если Россия не будет предлагать конкурентные решения (не важно, что это будет) по цене, качеству и сервису, то страну будут обходить не потому, что «против нас», а потому что рынок решает.

Фото: Медиасток.рф

«В этом нет „заговора“ и „предательства“. Это правила адекватной экономической игры, и их нужно учитывать. Путин один из тех, кто годами пытается сформулировать этот суверенный запрос „по личным экономическим интересам“. И для России, и для ее партнеров», — убежден Подгорнов.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Евгений Семибратов также отмечает, что в заключении контрактов между США и Казахстаном нет ничего удивительного, так как Астана уже давно всячески абстрагируется от идеи сотрудничества только с Россией.

«Давайте начнем с того, что еще во времена Назарбаева для Казахстана была характерна долгосрочная многополярность. Те же соглашения Казахстана с Великобританией, которые заключались на протяжении лет, я не постесняюсь этого слова, стали нормой. Так что нынешний визит в США и заключение новых контрактов с американцами — нормальны, в них нет ничего удивительного», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Уход от идеи сотрудничества только с Россией был виден еще на этапе формирования ЕАЭС. Я напомню, что в рамках переговоров, которые вели в 2013-2014 годах, российское предложение заключалось в том, чтобы создать в рамках него некую политическую надстройку, но ограничились чисто экономической структурой по настоянию казахской стороны, которая является одной из сторон — основательниц этого формата экономической интеграции. Евгений Семибратов

Помимо этого, продолжил эксперт, сам факт привлечение на казахские железные дороги американских компаний — явление в целом достаточно распространенное для стран Средней Азии.

Фото: РИА «Новости»

«Например, в Узбекистане эксплуатируют поезда испанской фирмы Talgo. Поэтому для этого региона в этом нет абсолютно ничего нового. Вместе с тем нужно понимать то, что Запад, особенно Британия, действительно заинтересованы, в том, чтобы оторвать Среднюю Азию от России», — указал Семибратов. В качестве примера политолог привел проведения разных заседаний и встреч, подписание неких соглашений. По его оценке, британцы «действительно очень активно лезут в Казахстан» и это является угрозой. «Вместе с тем для Казахстана Россия является партнером номер один, но это не отменяет того, что Казахстан также оставляет за собой суверенное право сотрудничать и взаимодействовать с третьими странами, но, естественно, не в ущерб отношениям с РФ», — заключил политолог.