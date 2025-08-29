Трамп заявил о недовольстве Зеленским и Европой

The Atlantic: Трамп недоволен Зеленским и Европой из-за их требований по Украине

Президент США Дональд Трамп недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским и Европой из-за нереалистичных требований по урегулированию конфликта. Об этом сообщило издание The Atlantic .

«Трамп недоволен Европой и Зеленским, полагая, что их требования по урегулированию нереалистичны. Он считает, что для завершения конфликта им нужно признать, что Украине придется лишиться части территорий», — сказал источник журналистов.

По данным издания, глава Белого дома действиями по конфликту не хочет оттолкнуть собственных сторонников внутри страны.

«Он просто хочет, чтобы конфликт закончился. Ему уже почти неважно, как именно», — добавил собеседник The Atlantic.

При этом Европы выражает недовольство, что не осведомлена о деталях переговоров между Россией и США.

Ранее стало известно, что США скоро покажут примерный план гарантий безопасности для Украины.