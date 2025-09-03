Трамп заявил о намерении направить Нацгвардию США в Балтимор

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении направить Национальную гвардию в Балтимор для борьбы с преступностью, несмотря на возражения местных властей, Об этом сообщил CBC News .

Он также сообщил о федеральном вмешательстве в Чикаго, подчеркнув, что у него есть «обязанность защищать страну». «Чикаго сейчас адская дыра, Балтимор — адская дыра», — сказал Трамп, не уточнив сроки развертывания.

По данным U.S. News & World Report, Балтимор занимает четвертое место в США по уровню преступности и убийств.

По словам местных властей, военные не нужны, а уровень убийств и вооруженных нападений в 2025 году стал минимальным за 50 лет. Губернатор Мэриленда Уэс Мур назвал планы президента «театральными» и пригласил Трампа пройтись по Балтимору. В ответ тот сказал, что сначала губернатору нужно «убрать криминальный бардак».

Ранее Трамп пообещал ввести войска Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с рекордной преступностью в этом городе.