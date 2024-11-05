Трамп заявил о готовности принять поражение на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах, если посчитает, что этот проигрыш был честным. Об этом он заявил во время разговора с избирателями на участке во Флориде. Политика процитировал телеканал ABC.
«Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока все честно», — сказал он.
Трамп также назвал сложным процесс выборов в США. По его мнению, голосование нужно проводить с использованием бумажных бюллетеней. Политик говорил об уверенности в победе «с существенным преимуществом».
Выборы президента США проходят в вторник, 5 ноября. Трамп представляет республиканцев. Он уже принял участие в голосовании в Палм-Бич вместе с супругой Меланией. По его мнению, вряд ли кандидатам не удастся набрать необходимые 270 голосов выборщиков.
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