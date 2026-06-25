Очевидцы заявили, что мощное землетрясение в Венесуэле длилось долго

Землетрясение в Венесуэле было очень интенсивным и продолжительным, почва буквально уходила из-под ног. Об этом сообщили очевидцы в беседе с РИА «Новости» .

В момент ЧП Ядира Варела находилась в постели. Она мгновенно побежала к дверному косяку.

«Было ощущение, что пол сейчас сожмется, пол выглядел так, будто вот-вот треснет, ужасно, ужасно. Во-первых, трясло сильно, а во-вторых, это продолжалось долго», — сказала она.

По словам женщины, все тряслось несколько минут. Местные жители очень перепугались.

Юсмари Гарридо в момент происшествия успела покинуть квартиру. Она услышала громкое жужжание, будто приближалось нечто страшное.

«Увидела, как ко мне бегут люди с криком: „Землетрясение!“ Вся земля начала трястись», — сообщила женщина.

Из-за землетрясения обрушился жилой дом в Каракасе. Погибли три человека, в том числе ребенок. Также четверо получили ранения.

ЧП случилось в среду. Произошли две серии мощных толчков — магнитудой 7.2 и 7.5.