«Будут уничтожены». Трамп пообещал снова атаковать Иран

В случае строительства на территории Ирана новых ядерных объектов они будут уничтожены. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Он напомнил, что три ядерных объекта в Иране уже полностью разрушены, поэтому на их восстановление потребуются годы.

«Ирану было бы гораздо выгоднее начать строительство заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», — отметил Трамп.

Ранее власти Ирана заявили, что в случае продолжения санкционного давления могут выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и начать обогащать уран выше уровня 60%. В настоящее время Иран остается членом ДНЯО, но приостановил добровольное исполнение дополнительного протокола.