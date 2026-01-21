Трамп заявил о формировании основы будущего соглашения по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была сформирована основа будущего соглашения, касающегося Гренландии и всего Арктического региона. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

По словам Трампа, достигнутое понимание может стать очень выгодным как для Соединенных Штатов, так и для всех стран — членов НАТО. В связи с этим он сообщил, что Вашингтон не будет вводить пошлины против стран Евросоюза, которые планировалось запустить с 1 февраля.

Американский президент также отметил, что продолжаются дополнительные консультации по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол» в контексте Гренландии. Подробности, по его словам, будут раскрыты по мере продвижения переговоров.

Трамп добавил, что дальнейшие переговоры будут курировать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители администрации. Все они, как подчеркнул глава Белого дома, будут напрямую отчитываться перед ним.

Выступая ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что Гренландия относится к Северной Америке.