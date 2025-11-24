Трамп заявил о договоренности с Си Цзиньпином поддерживать частые контакты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином они договорились о необходимости регулярно поддерживать двусторонние контакты. В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что оба лидера считают такие коммуникации важными, и он с нетерпением ожидает новых обсуждений. Разговор, по его словам, прошел в позитивном ключе.

«Мы согласились, что нам важно часто общаться, и я с нетерпением жду таких контактов», — заявил Трамп.

Глава Белого дома сообщил, что Си Цзиньпин пригласил его посетить Пекин в апреле, и он принял приглашение. В ответ китайский лидер согласился на государственный визит в США, который планируется в том же году.

Американский президент также указал, что телефонный контакт стал продолжением их «очень успешной» встречи в Южной Корее три недели назад. Он подчеркнул, что с того момента стороны добились значительного прогресса в актуализации и уточнении двусторонних договоренностей.