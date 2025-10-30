Пытался доминировать, но не вышло. Трамп еле вырвался из рукопожатия Си Цзиньпина

Во время встречи в Пусане президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин невербально посылали друг другу множество сигналов. Какие именно сообщения главы государств транслировали на уровне жестов — в материале 360.ru.

От итогов переговоров может зависеть будущее всего мира, поэтому большое значение имеют не только сделанные на них заявления, но и скрытые сигналы. Невербальные сообщения двух лидеров во время саммита в Южной Корее 360.ru расшифровал физиогномист Александр Петров. «Встреча начинается с того, что Трамп намного быстрее протягивает руку, склоняется перед Си Цзиньпином и держит ее ладонью кверху. Это обычно указывает на то, что человек показывает своему собеседнику: „Я вижу тебя более сильным, статусным и важным, чем я“», — объяснил специалист.

Фото: В начале рукопожатия Трамп перехватывает пальцами Си Цзиньпина.

По его мнению, американский президент пытался заискивать перед китайским лидером. Во время рукопожатия ярким знаком стало то, что Трамп перебирал пальцами. Такой жест продемонстрировал неожиданную для Трампа сильную хватку Си Цзиньпина. Эксперт уточнил, что для американского лидера переговоры проходили в атмосфере «максимально сжатого состояния».

Си Цзиньпин сразу показал ему, что встреча пройдет не так дружелюбно, как он планировал. В конце рукопожатия председатель КНР даже показывает, что ему не так приятно общение, — отводит голову от Трампа, хотя раньше старался этого не делать. Александр Петров Физиогномист

Петров обратил внимание, что за столом сторона главы США держится более нервно, чем китайская делегация, и невербально выражает неуверенность в своей позиции.

Фото: За столом Трамп со своей командой чувствуют себя более зажато. Видимо предполагают, что придется уступать.

«Финальное рукопожатие и прощание Трампа с Си Цзиньпином тоже интересны, потому что американский лидер снова осмелел: он пытается вторгнуться в пространство китайского коллеги, сокращает дистанцию и начинает на него давить таким образом», — подчеркнул собеседник 360.ru.

1/3 Фото: Си Цзиньпин сильнее сжимает руки, но отворачивает голову. Возможно, ему надоела навязчивость Трампа. 2/3 Фото: Трамп снова пытается силой и подхватом второй рукой доминировать в рукопожатии. 3/3

Несмотря на старания Трампа, председатель КНР держал руку очень крепко и отпустил только через силу. По мнению специалиста, президенту США пришлось буквально вырываться из этого рукопожатия. «Можно сделать вывод, что Си Цзиньпин таким образом намекает, что все закончится тогда, когда он это позволит», — заключил эксперт. Он также назвал китайского лидера человеком, который ярко демонстрирует миру, что готов сдержать все возможные натиски.