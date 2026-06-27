Трамп заявил о безумстве своего экс-помощника Болтона

Президент США Дональд Трамп надеется на суровый приговор для своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который ранее признал вину в ненадлежащем обращении с секретными сведениями. Об этом глава государства заявил в Truth Social.

«Джон Болтон, очень глупый, неуравновешенный, некомпетентный бывший представитель США, только что признал себя виновным! Это ужасный человек, безумец, который желал лишь создавать проблемы и разжигать войны, он без всякой необходимости сеял смерть и разрушения, где бы ни появлялся», — написал Трамп.

Ранее Болтон признал себя виновным в ненадлежащем обращении с данными, составляющими гостайну. Приговор огласят 28 октября — бывшему советнику президента США грозит до пяти лет тюрьмы.