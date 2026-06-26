Экс-советник Трампа признал вину в рассекречивании гостайны

Экс-помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в суде признал себя виновным в ненадлежащем обращении с гостайной. Об этом сообщил ТАСС .

Ранее Болтон заключил сделку со следствием, согласившись с одним эпизодом предъявленных обвинений и обязался выплатить штраф более двух миллионов долларов. Также ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

В октябре бывшему советнику официально предъявили обвинения в восьми эпизодах передачи и десяти эпизодах незаконного хранения информации, касающейся национальной безопасности. При обысках в доме и офисе у него нашли секретные документы.