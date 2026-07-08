Трамп заявил, что Зеленский чаще говорит о деньгах, чем о завершении конфликта

Трамп: Зеленский на переговорах говорил о деньгах больше, чем о мире

Президента Украины Владимира Зеленского больше интересует финансирование его страны, нежели завершение конфликта с Россией. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп во время встречи с украинским главой в рамках саммита НАТО в Турции, трансляцию вело издание The Sun .

По словам американского президента, украинский коллега чаще поднимает тему восстановления страны, чем вопрос завершения конфликта с Россией.

«Знаете, мне кажется, он, возможно, считает это более захватывающим, чем конфликт», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что намерен 8 июля поговорить по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным.