Трамп заявил, что встретится с Путиным, как только сможет

Президент США Дональд Трамп вернется в Вашингтон после визита в страны Персидского залива, а с российским коллегой Владимиром Путиным встретится, «как только сможет». Об этом сообщило агентство Reuters.
«Я могу вам сказать, что мир сейчас стал более безопасным, я думаю, через две-три недели мы можем его сделать еще безопаснее», — заявил он журналистам.
Трамп добавил, что у него родился 11-й внук и он хочет с ним увидеться.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только личная встреча президентов России и США сможет положить конец конфликту на Украине. Однако дата и место такой встречи до сих пор не согласованы и будут зависеть от результатов идущих сейчас переговоров в Стамбуле.
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