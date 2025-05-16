Трамп заявил, что встретится с Путиным, как только сможет

Президент США Дональд Трамп вернется в Вашингтон после визита в страны Персидского залива, а с российским коллегой Владимиром Путиным встретится, «как только сможет». Об этом сообщило агентство Reuters .

«Я могу вам сказать, что мир сейчас стал более безопасным, я думаю, через две-три недели мы можем его сделать еще безопаснее», — заявил он журналистам.

Трамп добавил, что у него родился 11-й внук и он хочет с ним увидеться.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только личная встреча президентов России и США сможет положить конец конфликту на Украине. Однако дата и место такой встречи до сих пор не согласованы и будут зависеть от результатов идущих сейчас переговоров в Стамбуле.