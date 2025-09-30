Трамп потребовал от ХАМАС принять предложенную США сделку по Газе
Движение ХАМАС должно принять предложенную США сделку по Газе. Об этом заявил президент Дональд Трамп, его слова привело агентство Reuters.
«ХАМАС или принимает это, или нет. Если нет — у него будет очень печальный конец», — добавил президент США.
По его словам, у движения на принятие решения есть три-четыре дня.
План по урегулированию конфликта Белый дом опубликовал накануне вечером. В него входит 20 пунктов. По нему Израиль обязуется освободить палестинских задержанных и пленных и выводит войска с территории Газы, а члены ХАМАС передают власть над городом временному правительству и беспрепятственно уходят с территории в любую страну, готовую их принять.
Этот план Трамп согласовал с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.