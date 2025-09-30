Трамп потребовал от ХАМАС принять предложенную США сделку по Газе

Движение ХАМАС должно принять предложенную США сделку по Газе. Об этом заявил президент Дональд Трамп, его слова привело агентство Reuters .

«ХАМАС или принимает это, или нет. Если нет — у него будет очень печальный конец», — добавил президент США.

По его словам, у движения на принятие решения есть три-четыре дня.

План по урегулированию конфликта Белый дом опубликовал накануне вечером. В него входит 20 пунктов. По нему Израиль обязуется освободить палестинских задержанных и пленных и выводит войска с территории Газы, а члены ХАМАС передают власть над городом временному правительству и беспрепятственно уходят с территории в любую страну, готовую их принять.

Этот план Трамп согласовал с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.