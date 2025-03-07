Трамп заявил, что у США с Россией «все очень хорошо»

Трамп: «У нас с Россией все очень хорошо»

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что у него всегда были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Я думаю, что у нас все хорошо с Россией. <… > Честно говоря, мне становится все труднее иметь дело с Украиной», — отметил глава Белого дома.

По мнению президента США, Украина сейчас не имеет никаких козырей в переговорах об урегулировании конфликта. Трамп также добавил, что «верит в намерение Владимира Путина достичь мира».

Советник по национальной безопасности США Майк Вальц, выступавший вместе с Трампом в Овальном кабинете, добавил, что на следующей неделе он встретится с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

«Рубио, я и украинская делегация встретимся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы возобновить переговоры, добиться прекращения огня и вернуть мир», — пояснил чиновник.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину начать переговоры «пока не поздно».