Трамп заявил, что у США с Россией «все очень хорошо»
Трамп: «У нас с Россией все очень хорошо»
Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что у него всегда были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Я думаю, что у нас все хорошо с Россией. <… > Честно говоря, мне становится все труднее иметь дело с Украиной», — отметил глава Белого дома.
По мнению президента США, Украина сейчас не имеет никаких козырей в переговорах об урегулировании конфликта. Трамп также добавил, что «верит в намерение Владимира Путина достичь мира».
Советник по национальной безопасности США Майк Вальц, выступавший вместе с Трампом в Овальном кабинете, добавил, что на следующей неделе он встретится с украинской делегацией в Саудовской Аравии.
«Рубио, я и украинская делегация встретимся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы возобновить переговоры, добиться прекращения огня и вернуть мир», — пояснил чиновник.
Ранее Трамп призвал Россию и Украину начать переговоры «пока не поздно».