Президент США Дональд Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет. Такое заявление американский лидер сделал на саммите по сектору Газа.

«Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет», — процитировало его РИА «Новости».

Президент также назвал мирную сделку по Газе крупнейшей и самой сложной и объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке.

В понедельник вечером в Шарм-эш-Шейхе начался саммит по прекращению войны в секторе Газа. Трансляцию ведет канцелярия президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. На встрече председательствовали ас-Сиси и Дональд Трамп. Американский лидер подписал договор о прекращении конфликта.

Ранее Трамп заявил, что США одержали победу в обеих мировых войнах. Он добавил, что слово «война» стали заменять на «оборону», и это сильно изменило мышление людей. По мнению спикера, после этого Соединенные Штаты начали «воевать слишком политкорректно».