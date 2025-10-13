Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет
Президент США Дональд Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет. Такое заявление американский лидер сделал на саммите по сектору Газа.
«Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет», — процитировало его РИА «Новости».
Президент также назвал мирную сделку по Газе крупнейшей и самой сложной и объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке.
В понедельник вечером в Шарм-эш-Шейхе начался саммит по прекращению войны в секторе Газа. Трансляцию ведет канцелярия президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. На встрече председательствовали ас-Сиси и Дональд Трамп. Американский лидер подписал договор о прекращении конфликта.
Ранее Трамп заявил, что США одержали победу в обеих мировых войнах. Он добавил, что слово «война» стали заменять на «оборону», и это сильно изменило мышление людей. По мнению спикера, после этого Соединенные Штаты начали «воевать слишком политкорректно».