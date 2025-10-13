Трамп назвал США победителем обеих мировых войн

Соединенные Штаты решительно выиграли обе мировые войны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в кнессете, трансляцию выступления провел трансляцию провел Ynetnews .

«Как вы знаете, мы решительно выиграли Первую мировую войну. Мы решительно выиграли Вторую мировую… И все, что было между ними и до них, мы выиграли все», — отметил глава государства.

Он добавил, что позже слово «война» начали заменять на «оборону», поэтому мышление людей сильно изменилось. По его мнению, после этого США стали «воевать слишком политкорректно».

Также Трамп высказался о премьере Израиля Биньямине Нетаньяху. Президент назвал его «непростым партнером».

«С ним сложно вести дела, но именно поэтому он великий. Спасибо, Биби», — подчеркнул он.

Ранее американский лидер заявил об окончании конфликта в секторе Газа. Он объяснил, что палестинское движение ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении.