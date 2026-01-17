Трамп заявил, что США пытаются купить Гренландию уже более 150 лет

США пытаются договориться с Данией о покупке Гренландии уже более 150 лет. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

«Соединенные Штаты пытаются осуществить эту сделку (по приобретению Гренландии — прим. ред.) уже более 150 лет», — указал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что США рассматривают остров в качестве ключевого элемента безопасности. Он назвал этот участок земли священным. По словам президента, никто не посмеет на него посягнуть, тем более что на кону стоит национальная безопасность не только США, но и остального мира.

Ранее датские вооруженные силы объявили о планах усилить военное присутствие в Гренландии. На остров прибыли около 30 европейских военных.