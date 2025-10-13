Трамп заявил, что США не собираются начинать войны

Трамп: США не собираются начинать войны, но если придется, то они выиграют

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен начинать военные конфликты, однако готов выиграть любой из них, если избежать столкновения не удастся. Об этом глава Белого дома сказал во время своего выступления Кнессете, трансляция которого велась на сайте парламента Израиля.

Американский лидер подчеркнул, что США «не собираются начинать войну», но если она все же произойдет, страна «победит в ней, как никто другой до этого не побеждал». Трамп добавил, что в этом вопросе Соединенные Штаты «не будут политически корректными», но надеются не доводить ситуацию до открытого конфликта.

Он также отметил, что ненавидит некоторые вооружения, и выразил надежду, что США никогда не придется использовать самые мощные из них. При этом Трамп подчеркнул, что страна «сделает то, что будет необходимо сделать», если столкнется с угрозой.

Во время речи президента США двое депутатов подняли плакат с надписью «Геноцид» и начали выкрикивать обвинения. Охрана быстро в ывела протестующих из зала. Остальные депутаты встретили слова Трампа аплодисментами стоя.