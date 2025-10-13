Речь Трампа в Кнессете попытались сорвать

Во время выступления президента США Дональда Трампа в израильском Кнессете двое депутатов подняли плакат с надписью «Геноцид» и начали выкрикивать обвинения, когда он благодарил своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Охрана быстро вывела протестующих из зала. Остальные депутаты встретили слова Трампа аплодисментами стоя.

Трамп прибыл в Израиль 13 октября, где его встретили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог. После переговоров Нетаньяху преподнес американскому лидеру символический подарок — золотую статуэтку голубя мира.

Из Израиля Трамп отправится в Египет, где состоится церемония подписания соглашения о завершении конфликта в секторе Газа. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что наградит американского лидера орденом Нила — высшей государственной наградой страны.

В рамках первого этапа соглашения ХАМАС освободил 20 заложников, удерживавшихся более двух лет с начала конфликта.