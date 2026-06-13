Трамп заявил, что США и Иран подпишут сделку в воскресенье

Подписание сделки между США и Ираном запланировано на воскресенье. Об этом в соцсети Truth Social заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Подписание сделки запланировано на завтра», — сообщил Трамп.

Президент США заявил, что незамедлительно после подписания договора Ормузский пролив будет открыт для всех, а для Ирана будет полностью закрыт путь к обладанию ядерным оружием. Тегеран не сможет покупать, разрабатывать или получать его другим способом.

Ранее в Иране опубликовали содержание меморандума из 14 пунктов, согласованного между Исламской республикой и США. Условия о ядерном оружии и Ормузском проливе прописаны в документе. Вашингтон также взял на себя ряд обязательств, в том числе выплату 300 миллиардов долларов помощи на восстановление. Штаты также обещали снять военную блокаду.