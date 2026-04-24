Трамп заявил, что США должны вернуть сборы от пошлин на 159 млрд долларов

Соединенные штаты должны вернуть сборы от импортных пошлин на 159 миллиардов долларов. Об этом написал президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, <…> теперь должны получить назад 159 миллиардов долларов», — заявил глава Белого дома.

Он назвал ужасным и смехотворным решение Верховного суда США по пошлинам. Президент предложил, что суд в своем решении мог бы написать другое: «США не должны возвращать уже заплаченные деньги». По словам Трампа, такая «половина предложения» позволила бы стране стать на 159 миллиардов долларов богаче.

В середине апреля Трамп пригрозил Китаю «ошеломительными пошлинами» за помощь Ирану.