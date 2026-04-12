Трамп пригрозил Китаю «ошеломительными пошлинами» за помощь Ирану

Трамп заявил о введении пошлин в 50% для Китая за военную помощь Ирану

Китайские компании заплатят за поставки своих товаров дополнительные пошлины в 50%, если страна окажет военную помощь Ирану. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил президент США Дональд Трамп.

Так он прокомментировал сообщение телеканала CNN о планах Китая передать Исламской Республике через третьи страны переносные зенитно-ракетные комплексы MANPADS и новые системы противовоздушной обороны.

«Если мы поймаем их за этим, они получат 50% пошлину. Это ошеломляющая сумма», — заявил Трамп.

В ходе интервью американский лидер заявил, что введет полную морскую блокаду Ирана при поддержке стран НАТО. По его словам, они уже направили собственные минные тральщики для разминирования Ормузского пролива.

Трамп подчеркнул, что не даст Исламской Республике зарабатывать деньги на продаже нефти.