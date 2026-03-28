Трамп заявил, что считает себя великим миротворцем

Трамп: хотел бы, чтобы у меня было наследие великого миротворца

Президент США Дональд Трамп рассказал, что хотел бы войти в историю как великий миротворец. Такое заявление он сделал во время выступления на форуме в Майами, трансляцию которого вели на YouTube-канале Белого дома.

Ранее американский лидер говорил, что испытывает чувство счастья, считая, что своими усилиями по урегулированию конфликтов спас десятки миллионов жизней.

«Я бы хотел, чтобы у меня было наследие великого миротворца, потому что я действительно считаю себя миротворцем», — подчеркнул Трамп.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года президент США сделал образ миротворца важной частью своей политической риторики. По его словам, ему удалось завершить восемь конфликтов, а теперь к урегулированию близко и противостояние между Украиной и Россией.