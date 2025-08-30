Трамп заявил, что саммит США, России и Украины состоится

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что саммит США, России и Украины состоится. Об этом он заявил в интервью The Daily Caller .

Глава Соединенных Штатов добавил, что не обладает информацией о том, будет ли проводиться двустороняя встреча российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«По поводу двустороннего я не знаю, а трехсторонний саммит состоится», — сказал Трамп.

Также президент США высказался о гарантиях безопасности Украины. По его словам, обеспечивать их в основном будут европейские государства, однако Соединенные Штаты окажут им помощь в этом.

Ранее стало известно, что Трамп планирует отправить на Украину американские частные военные компании. Переговоры на этот счет уже начались.