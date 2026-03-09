Трамп заявил, что решение об окончании операции против Ирана будет принимать не один
Трамп: решение об окончании операции против Ирана будет приниматься с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп примет решение о завершении военной операции против Ирана совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом американский лидер заявил в интервью газете Times of Israel.
Трамп отвечал на вопрос, будет ли он принимать решение единолично. По его словам, Нетаньяху тоже будет иметь право голоса в этом вопросе.
«Я думаю, это совместное решение… до некоторых пределов. Мы поддерживаем контакт», — сказал Трамп.
Он добавил, что примет решение в нужный момент, но лишь тогда, когда будут учтены все нюансы.
Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что удары по энергетической инфраструктуре Ирана не приведут к победе над ним, а лишь заставят иранцев сильнее ненавидеть американцев.