«Колоссальные разрушения». В США раскрыли последствия операции США против Ирана

Подполковник Дэвис: атаки США на Иран приведут лишь к большему сплочению иранцев

Удары США по энергетической инфраструктуре Ирана не приведут к победе над ним, а лишь заставят иранцев сильнее ненавидеть американцев. Такое мнение высказал в соцсети X бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Нет сомнений, что США и Израиль могут причинить Ирану колоссальные разрушения. Но вопрос в том, с какой целью», — написал Дэвис.

Он усомнился, что масштабные бомбардировки помогут добиться смены режима или уничтожения ракетной программы.

По словам отставного военного, если цель — заставить страдать гражданское население, то это удастся. Однако разрушения ради разрушения не приближают к победе, а лишь заставляют людей сплачиваться вокруг правительства.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони попыталась оправдать операцию США и Израиля против Ирана. По ее словам, произошел провал дипломатии.