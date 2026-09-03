Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает добиться завершения конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу GB News, написало РИА «Новости» .

«Думаю, мы этого добьемся», — ответил американский лидер, говоря о перспективах завершения конфликта.

Ранее Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что рассчитывает вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда конфликт на Украине будет приближаться к завершению.

Возможность новой встречи двух лидеров ранее прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков. Отвечая на вопрос о перспективах переговоров Путина и Трампа на ноябрьском саммите АТЭС в Китае, он отметил, что до мероприятия остается еще много времени.

По словам Ушакова, если президенты России и США окажутся на одном международном мероприятии, они, вероятнее всего, встретятся и переговорят.