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    Трамп заявил, что рассчитывает добиться завершения конфликта на Украине

    Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos
    Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает добиться завершения конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу GB News, написало РИА «Новости».

    «Думаю, мы этого добьемся», — ответил американский лидер, говоря о перспективах завершения конфликта.

    Ранее Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что рассчитывает вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда конфликт на Украине будет приближаться к завершению.

    Возможность новой встречи двух лидеров ранее прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков. Отвечая на вопрос о перспективах переговоров Путина и Трампа на ноябрьском саммите АТЭС в Китае, он отметил, что до мероприятия остается еще много времени.

    По словам Ушакова, если президенты России и США окажутся на одном международном мероприятии, они, вероятнее всего, встретятся и переговорят.