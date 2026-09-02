Трамп допустил новую встречу с Путиным по мере завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает вновь встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, когда конфликт на Украине будет подходить к завершению. Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете, написало РИА «Новости» .

«Я хочу сделать это, когда этот конфликт будет подходить к концу, и думаю, что мы так и сделаем», — сказал Трамп.

Американский президент добавил, что при необходимости мог бы встретиться с Путиным и в ближайшее время.

Накануне российский лидер заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта фактически заморожены.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил встречу Путина и Трампа на одном из предстоящих международных мероприятий. По его словам, если лидеры окажутся на одной площадке, они, вероятнее всего, проведут переговоры. При этом до ноябрьского саммита АТЭС еще остается достаточно времени, а до него Россия примет участие в ряде других крупных мероприятий.