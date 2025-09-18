«Просто берет европейцев на понт». Бут объяснил логику Трампа в украинском вопросе

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на европейских лидеров в вопросе Украины. Об этом в интервью KP.RU рассказал российский предприниматель Виктор Бут.

Американский президент не намерен оказывать безвозмездную помощь Европе и Украине в их конфликте с Россией. Вместо этого он призывает их прекратить покупку российской нефти у Индии и торговлю с Китаем, введя пошлины на китайские товары. Европейцы, однако, не готовы на такие шаги.

«Трамп просто берет европейцев на понт и говорит: „Хорошо, вы хотите воевать с Россией? Пожалуйста, воюйте, но за свои деньги. Хотите, чтобы я вам помог? А вы введите сначала санкции“», — сказал Бут.

По его мнению, после заявлений Трампа Европа оказалась перед выбором. Она не может ввести пошлины на торговлю с Китаем из-за сильной зависимости от него.

«А второй момент — это то, что не покупать у индусов нефть будет им очень-очень больно. А где ее тогда покупать?» — отметил собеседник издания.

В сентябре Трамп обратился к странам НАТО с письмом. В нем он заявил о готовности ввести жесткие санкции против России. Однако для этого, по его мнению, все члены альянса должны совместно принять решение и прекратить закупки российской нефти.

Президент США предложил странам НАТО ввести пошлины на товары из Китая в размере 50–100%. По его мнению, это ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее издание Sohu назвало расчетом предложение Трампа для стран НАТО ввести пошлины до 100% на китайские товары. Аналитики отметили, что затяжной украинский кризис углубил экономическую зависимость Европы от США.

Президент Трамп воспользовался моментом, введя временные санкции против Китая, якобы в качестве наказания. Он пообещал снять их сразу после завершения конфликта.