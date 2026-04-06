Трамп заявил, что Путин не боится НАТО

Американский президент Дональд Трамп признал, что российский лидер Владимир Путин не боится НАТО. Об этом сообщила журналистка ABC News Рэйчел Скотт, приведя в соцсети X слова главы США.

Трамп в пренебрежительном ключе отозвался о Североатлантическом альянсе и отметил, что его призывы к военному блоку помочь Соединенным Штатам в Иране были исключительно проверкой.

«Я делал это в качестве эксперимента. Мне это было не нужно, правда? Они — бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится», — сказал Трамп.

Ранее американский президент заявил, что припомнит союзникам отказ помочь отправкой военных кораблей вновь открыть Ормузский пролив.