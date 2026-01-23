Трамп заявил, что Путин хочет заключить соглашение по Украине

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что президент России Владимир Путин стремится достичь договоренности по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами.

«Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», — сказал Трамп.

Он добавил, что и украинский лидер Владимир Зеленский готов к подписанию соглашения.

Отвечая на вопрос о том, что мешает урегулированию ситуации на Украине, Трамп указал, что ключевые проблемы остаются прежними и в основном связаны с «пределами и границами».

Несколько часов назад, 22 января около 23:30, стартовали переговоры Владимира Путина с американской делегацией, которую возглавил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Встреча проходит в Кремле и длится уже более трех часов.