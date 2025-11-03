Трамп заявил, что Путин хочет экономического сотрудничества с США

Российское руководство и президент Владимир Путин хочет экономического сотрудничества с США. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил американский лидер Дональд Трамп.

«И я думаю, он (Путин — прим. ред.) хочет прийти и торговать с нами, сделать много денег для русских», — отметил Трамп.

Глава Белого дома заявил, что поддерживает такое желание. Он заявил, что «это отлично». Трамп подчеркнул, что между РФ и США не так много деловых контактов «из-за глупости».

В беседе с телеканалом Трамп рассказал об отношении к председателю КНР Си Цзиньпину и Путину. Он назвал их сильными лидерами, жесткими и умными, и добавил, что с ними нельзя играть. Американский лидер заявил, что у него «прекрасные отношения с Си», но в то же время обвинил Китай, что он «обобрал» США и вывез из Штатов триллионы долларов.