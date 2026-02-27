Трамп заявил, что провел беседу с Путиным

Лидер США Дональд Трамп заявил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. О факте беседы он рассказал журналистам Белого дома , однако не уточнил, когда именно она прошла.

На встрече с прессой американский президент вновь высказался о необходимости скорейшего прекращения конфликта и упомянул контакты с российским лидером.

«Я разговаривал с Путиным. Я хотел бы, что эта война уже закончилась», — заявил Трамп.

Ранее глава Соединенных Штатов признался, что хотел бы отменить антироссийские санкции при урегулировании украинского конфликта. Так он ответил на вопрос, стремится ли он расширить торгово-экономические связи России и США, а также отменить рестрикции.