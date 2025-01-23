Трамп заявил, что «прошел через ад» во время расследования против него

Новый американский лидер Дональд Трамп признался, что «прошел через ад» из-за разбирательства против него. Таким откровением республиканец поделился с телеканалом Fox News .

«Я прошел через четыре года ада из-за той грязи, с которой нам приходилось иметь дело. Я потратил миллионы долларов на оплату юридических услуг и выиграл», — сказал политик.

По словам главы государства, период расследования был очень сложным для него.

Речь идет об обвинениях, предъявленных Трампу за предполагаемую роль в скандале с выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами в 2016 году. В суде политик не признал себя виновным и выразил возмущение по поводу случившегося.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что против нового президента США и его команды в первый день работы подали как минимум три судебных иска. Первый акт направили в суд от национального профсоюза казначейских служащих, которым не понравился указ главы государства, упрощающий увольнение федеральных работников. Также совместный иск подали ряд организаций, поддерживающие мигрантов.