Трамп заявил, что предпочел бы забрать иранский уран из-под земли

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что иранский уран можно оставить под землей, однако он заберет его. Об этом он заявил в интервью с Fox News .

Он отметил, что США сбросили бомбы, угодившие в вентиляционные шахты, после взрыва «вся гора обрушилась на этот объект».

«Никто никогда не сможет добраться до ядерной пыли (термин Трампа — прим. ред.). Но я все равно предпочел бы ее получить. Я бы предпочел ее забрать», — сказал президент.

До этого Трамп сообщил о вероятных новых действиях Америки в рамках противостояния с Ираном. Он отметил, что за последние 16 месяцев его команда достигла рекордных экономических показателей.

США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по иранским объектам. Уже 8 апреля Вашингтон и Тегеран прекратили огонь, но американская сторона заблокировала иранские порты, а Иран установил особый режим прохода через Ормузский пролив.