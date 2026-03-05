Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку

«Немыслимо, что он является препятствием. У него нет козырей в рукаве. А теперь их стало еще меньше. <…> Зеленский должен взяться за дело и заключить сделку», — подчеркнул Трамп.

Президент США снова напомнил, что российский лидер Владимир Путин желает заключения сделки.

Ранее Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка. Американский лидер отметил, что его предшественник «сонный Джо» Байден передал «украинскому Барнуму» сотни миллиардов долларов и большое количество высокоточного оружия. Трамп отметил, что Байден не позаботился о восполнении запасов вооружения.