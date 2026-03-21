Иран отказался от перемирия с США и Израилем в пользу полного окончания противостояния

Дипломат Аракчи: Иран будет добиваться конца конфликта, а не краткого перемирия

Иран в противостоянии с США и Израилем будет добиваться полного завершения войны, а не временной остановки боевых действий. Об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи в беседе с японским агентством Киодо .

Дипломат подчеркнул, что его страна не примет прекращения огня. По его словам, Тегеран настаивает на всеобъемлющем и устойчивом окончании конфликта.

Ранее Корпус стражей исламской революции атаковал базы США на Ближнем Востоке в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Удары пришлись на ангары технического обслуживания самолетов, склады оборудования и вертолетной поддержки, а также на радары раннего предупреждения системы ПВО.