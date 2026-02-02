Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что никогда не посещал остров скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Он заявил, что остров посещали почти все представители Демократической партии и их доноры.

«В отличие от многих, кто любит „поливать грязью“, я никогда не был на печально известном острове Эпштейна, но почти все эти коррумпированные демократы и их доноры — были», — написал Трамп.

Президент США категорически отказался от дружбы с Эпштейном. Он обвинил писателя Майкла Вулфа в заговоре с целью опорочить его и нанести вред его президентству. По словам Трампа, он намерен подать в суд на представителей «радикальных леваков».

Российский политолог Константин Блохин выразил мнение, что расследование дела Эпштейна не сильно беспокоит Трампа. Он заявил, что на острове «тусовалась вся верхушка», поэтому файлы не повлияют на президентство Трампа.