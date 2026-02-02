Политолог Блохин допустил, что дело Эпштейна не повлияет на Трампа

Тема файлов Джеффри Эпштейна едва ли беспокоит президента США Дональда Трампа больше, чем небольшая неприятность вроде занозы в пальце. Такое мнение высказал политолог Константин Блохин в беседе с ИА НСН .

По его словам, политический ландшафт Соединенных Штатов переживает значительные изменения, привлекающие куда большее внимание общественности.

«А что касается острова Эпштейна, то там вся верхушка тусовалась. Так что Трамп не уйдет в отставку, он, наоборот, будет сидеть до конца», — отметил аналитик.

Блохин напомнил, что практически каждый американский президент сталкивался с проблемами. Например, Джордж Буш-младший страдал алкогольной зависимостью.