Трамп заявил, что ни одна страна в мире не посмеет угрожать США

Ни одна страна в мире не должна сметь бросить вызов США и угрожать им. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая на базе морской пехоты в Куантико.

«Мы должны быть настолько сильны, чтобы ни один противник не смог даже подумать о том, чтобы победить нас», — добавил он.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет назвал пацифизм опасным и наивным явлением и добавил, что любой, кто попытается бросить вызов США, получит в ответ сокрушительный удар. Он подчеркнул, что единственной задачей Министерства войны, образованного на базе Министерства обороны, будет «сражаться, готовиться к войне и готовиться к победе».